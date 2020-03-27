Мероприятия к 75-летию Победы в Белоруссии не отменят

Запланированные в честь 75-летия Победы мероприятия в Белоруссии отменять не намерены. Все, что намечено, пройдет в полноценном формате.

Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что коронавирус не помешает отметить юбилейную дату, и празднование Дня Победы не затеряется в потоке новостей и пандемии.

Напомним, что в Белоруссии несмотря на распространение коронавируса также продолжается чемпионат по футболу. Это единственные спортивные соревнования, которые проводятся в Европе после объявления пандемии.