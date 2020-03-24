Пять штатов Австралии закрыли внутренние границы

Австралийские штаты закрывают внутренние границы. Причиной стало распространение коронавируса.

Как сообщают местные СМИ, речь идет о Западной Австралии, Южной Австралии, Квинсленде, Тасмании, Северной территории.

Сейчас в стране зарегистрировано более 1800 случаев заражения коронавирусом, семь летальных исходов. За сутки в Австралии опасную болезнь подхватили 344 человека.

Ранее сообщалось, что Британия ушла на трехнедельный общенациональный карантин.