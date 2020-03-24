Австралийские штаты закрывают внутренние границы. Причиной стало распространение коронавируса.
Как сообщают местные СМИ, речь идет о Западной Австралии, Южной Австралии, Квинсленде, Тасмании, Северной территории.
Сейчас в стране зарегистрировано более 1800 случаев заражения коронавирусом, семь летальных исходов. За сутки в Австралии опасную болезнь подхватили 344 человека.
Ранее сообщалось, что Британия ушла на трехнедельный общенациональный карантин.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.