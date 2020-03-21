Грузия ввела режим чрезвычайного положения из-за COVID-19

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили сообщила о введении в стране режима чрезвычайного положения с 21 марта до 21 апреля для сдерживания распространения коронавируса. С соответствующим предложением к президенту страны обратился премьер-министр Георгий Гахария.

На данный момент в Грузии зафиксировано 47 случаев заражения COVID-19. Одному пациенту уже удалось вылечиться от недуга. В стране были закрыты на карантин все образовательные учреждения. Предприятия были частично переведены на удаленный режим работы.