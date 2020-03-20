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Неизвестные в Сирии уничтожили турецкий военный конвой

Мир

19 марта в сирийском Идлибе группой неизвестных лиц совершено нападение на турецкий военный конвой.

Сообщение об этом распространил корреспондент издания Milliyet.

По данным журналиста, нападение было совершено там, где этого меньше всего ждали: на участке автодороги M4, который контролируют протурецкие боевики.

Как это было

Перед движущейся колонной прогремели два взрыва, после чего турецких военных "накрыло огнем":

  • стреляли из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и других видов оружия.

"В результате жесткого огневого подавления ранения получили как минимум восемь солдат. По неподтвержденным Турцией сведениям, погибли пятеро. Конвой полностью уничтожен", — говорится в сообщении.

Кто совершил нападение

Ответа на вопрос, кто напал на турецких военных, пока нет.

К тому моменту, когда к месту нападения подтянулись поднятые в воздух командованием группировки два ударных беспилотника, нападавших уже, что называется, "след простыл".

  • По горячим следам ответственность попытались возложить на "Аль-Каиду"*. Однако группировка категорически отрицает свое участие в "бойне" да к тому же финансируется Анкарой.
  • Есть предположения, что за нападением стоят сирийские правительственные силы, но доказательств этому нет.

*запрещена на территории РФ

Темы идлиб сирия турция нападение на конвой
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