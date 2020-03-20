19 марта в сирийском Идлибе группой неизвестных лиц совершено нападение на турецкий военный конвой.
Сообщение об этом распространил корреспондент издания Milliyet.
По данным журналиста, нападение было совершено там, где этого меньше всего ждали: на участке автодороги M4, который контролируют протурецкие боевики.
Перед движущейся колонной прогремели два взрыва, после чего турецких военных "накрыло огнем":
"В результате жесткого огневого подавления ранения получили как минимум восемь солдат. По неподтвержденным Турцией сведениям, погибли пятеро. Конвой полностью уничтожен", — говорится в сообщении.
Ответа на вопрос, кто напал на турецких военных, пока нет.
К тому моменту, когда к месту нападения подтянулись поднятые в воздух командованием группировки два ударных беспилотника, нападавших уже, что называется, "след простыл".
*запрещена на территории РФ
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