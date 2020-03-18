Макрон приедет в Москву несмотря на коронавирус

Эммануэль Макрон по-прежнему намерен посетить Россию. Он приедет в Москву на 75-летие Победы.

Возможность отмены его визита оценил посол Франции в России.

"На данный момент никто не ставит под сомнение, что президент Макрон приедет в Россию на празднование 9 мая", — сообщил Пьер Леви.

Он подчеркнул, что в связи с коронавирусом предпринимается много мер предосторожности.

Ранее сообщалось, что в России официально зарегистрировано 114 случаев коронавируса в 26 регионах страны. Россия закрыла въезд для иностранцев на свою территорию.