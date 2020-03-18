Эммануэль Макрон по-прежнему намерен посетить Россию. Он приедет в Москву на 75-летие Победы.
Возможность отмены его визита оценил посол Франции в России.
"На данный момент никто не ставит под сомнение, что президент Макрон приедет в Россию на празднование 9 мая", — сообщил Пьер Леви.
Он подчеркнул, что в связи с коронавирусом предпринимается много мер предосторожности.
Ранее сообщалось, что в России официально зарегистрировано 114 случаев коронавируса в 26 регионах страны. Россия закрыла въезд для иностранцев на свою территорию.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.