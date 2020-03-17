В Китае начался поиск добровольцев, на которых будут испытывать вакцину от коронавируса нового типа.
Об этом сообщил член Академии инженерных наук Китая Ван Цзюньчжи.
"У нас есть организации, у которых разработка вакцины продвигается относительно быстрыми темпами. Они уже передали заявки на клинические испытания в Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР, начали подготовку обоснования для начала клинических тестов и набирают добровольцев", — рассказал Цзюньчжи.
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