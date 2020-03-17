Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной

Пока во всем мире медленно нарастает тревожность по поводу распространения коронавируса, президент Беларусии Александр Лукашенко, остается абсолютно спокойным.

Лукашенко о пользе водки

Он уже неоднократно, как пишут белорусские СМИ, заявлял, что мир сошёл с ума из-за COVID-19:

"Я прошу врачей не вопить и не шуметь из-за коронавируса".

Да и вообще, уверен Лукашенко, "проводить профилактику" против опасной инфекции надо привычными и понятными средствами.

Советы по профилактике коронавируса от Лукашенко

Например, чаще мыть руки, больше бывать на свежем воздухе, вовремя завтракать, обедать и ужинать. Главным же "лекарством для профилактики" белорусский лидер считает водку.

"Я человек непьющий, но в последнее времяговорю, что водкой надо не только руки мыть." в день было бы неплохо выпивать 40-50 граммов водки, чтобы "травить" вирус. Но не на работе", — сказал Лукашенко в ходе встречи с чиновниками своей администрации.

И, напомнив, что "китайцы установили, что коронавирус не любит высоких температур и погибает при +60º", посоветовал всем чаще, "хотя бы 1-2 раза в неделю", ходить в сайну.

По данным ВОЗ, сегодня в Белоруссии коронавирусом заражены 36 человек.

Как рассказывала ранее "Правда.Ру" Лукашенко был очень удивлен тем, что Россия закрывает границу с Белоруссией из-за угрозы распространения коронавируса. Почему удивлен — читайте в материале на сайте.