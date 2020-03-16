Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Белоруссией в связи с распространением нового типа коронавируса. Об этом пресс-служба правительства сообщила утром 16 марта.
"Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов. Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса", — заявил Мишустин на оперативном совещании.
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