Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается закрывать границу с Россией из-за распространения коронавируса нового типа.

"Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Белоруссии и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело", — пояснил Лукашенко.