В Италии, Франции и Испании остановлены заводы Michelin

Французская компания Michelin, производящая автомобильные шины, заявила об остановке заводов во Франции, Италии и Испании. Причиной остановки объектов стала сложная эпидемиологическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса нового типа.

Всего на территории трех стран будет остановлен 21 объект. Это затронет более 20 тысяч сотрудников. По предварительным данным, производство приостановлено до 22 марта, однако руководство компании может продлить этот период.