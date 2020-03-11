Коронавирус в Иране распахивает двери тюрем

70 тысяч преступников, отбывавших наказание в тюрьмах Ирана, в один день выпущены на свободу.

Как пояснил Ибрагим Раиси, председатель Верховного суда страны,

"на это пришлось пойти, чтобы избежать распространения коронавируса".

И добавил, что "перед угрозой эпидемии COVID-2019 нация должна сплотиться", поэтому скоро на свободу выйдут и другие заключенные.

А вот вернутся ли они обратно, чтобы "досидеть" назначенный судом срок после того, как угроза эпидемии отступит, глава Верховного суда Исламской республики не сказал.

Ситуация с коронавирусом в Иране

За 10 марта

число зараженных коронавирусом в Иране выросло на 595 человек.

43 иранца скончались.

Всего в Иране

случаев заражения коронавирусом — 8042,

летальных исходов — 291.

Иран накрывает паника

В стране нарастают панические настроения. И если еще совсем недавно в соцсетях иранцы устраивали "странный флэшмоб" с облизыванием предметов религиозного культа, чтобы продемонстрировать отсутствие страха перед смертельно опасной болезнью, то теперь вектор настроения общества кардинально поменялся.

Шумиха, поднявшаяся вокруг коронавируса, породила волну слухов, что якобы отличным средством профилактики заражения является алкоголь. И теперь в стране отмечаются массовые отравления метанолом.