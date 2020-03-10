Слухи о том, что алкоголь, якобы, помогает предотвратить и даже вылечить коронавирусную инфекцию, привели к гибели по меньшей мере 27 жителей Ирана.
Все они умерли от отравления метанолом.
Об этом сегодня сообщает государственное информационное агентство IRNA.
По данным иранского минздрава, на сегодняшний день в стране 7161 человек заражены COVID-2019, из них умерли 237.
Вспышка вируса в этой стране, как отмечала ранее ВОЗ, является одной из самых смертоносных за пределами материкового Китая.
О том, насколько сильна паника среди населения, можно судить уже по тому, что люди — 20 человек в провинции Хузестан и 7 — в регионе Альборз — умерли после того, как употребили контрафактный алкоголь. Еще 218 человек, по данным представителя медицинского университета Джундишапур, госпитализированы после отравления.
Для тех, кто подумает, что в масштабах страны цифра не выглядит очень уж шокирующей, напомним, что в Иране употребление алкоголя запрещено для всех, за исключением некоторых немусульманских религиозных меньшинств.
Как рассказал Мохаммад Агаяри, зампрокурора страны агентству IRNA, отравления были вызваны
"слухами о том, что употребление алкоголя может быть эффективным в лечении коронавируса".
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