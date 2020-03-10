27 человек в Иране отравились метанолом, пытаясь защититься от COVID

Слухи о том, что алкоголь, якобы, помогает предотвратить и даже вылечить коронавирусную инфекцию, привели к гибели по меньшей мере 27 жителей Ирана.

Все они умерли от отравления метанолом.

Об этом сегодня сообщает государственное информационное агентство IRNA.

По данным иранского минздрава, на сегодняшний день в стране 7161 человек заражены COVID-2019, из них умерли 237.

Вспышка вируса в этой стране, как отмечала ранее ВОЗ, является одной из самых смертоносных за пределами материкового Китая.

Население в панике

О том, насколько сильна паника среди населения, можно судить уже по тому, что люди — 20 человек в провинции Хузестан и 7 — в регионе Альборз — умерли после того, как употребили контрафактный алкоголь. Еще 218 человек, по данным представителя медицинского университета Джундишапур, госпитализированы после отравления.

Для тех, кто подумает, что в масштабах страны цифра не выглядит очень уж шокирующей, напомним, что в Иране употребление алкоголя запрещено для всех, за исключением некоторых немусульманских религиозных меньшинств.

Как рассказал Мохаммад Агаяри, зампрокурора страны агентству IRNA, отравления были вызваны