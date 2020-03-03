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Смертельный флешмоб: иранцы, отрицая коронавирус лижут стены храмов

Мир

Стремительное распространение по планете коронавируса некоторые жители Ирана — страны, входящей в тройку лидеров по числу инфицированных COVID-2019 — считают выдумкой.

иранцы облизывают святыни, отрицая опасность коронавируса

Они требуют, чтобы власти и СМИ "перестали пугать людей небылицами" про смертельно опасную инфекции.

В качестве доказательства того, что "все обман" в стране запустили флешмоб: люди целуют и облизывают местные шиитские святыни.

По их мнению, это должно "развеять миф" о том, что коронавирус передается воздушно-капельным путем.

"Перестаньте пугать людей коронавирусом! Перестаньте играть с верованиями людей, коронавирус — это ничто в шиитских святынях", — говорит один из участников смертельного флешмоба, облизывая стену храма.

"Никакой коронавирус или что-то, что еще придумают, не помешает истинно верующим посетить наши святыни, которые целебны", — говорит другой шиит, тоже облизывающий стену.

Сколько заболевших в Иране?

В Иране, как считают в ВОЗ, реальная картина заражений коронавирусом намного тревожней, чем официальная статистика. Эксперты не исключают, что число зараженных в стране приближается к нескольким десяткам тысяч.

Однако, власти Ирана сообщают, что, по данным на 2 марта, в стране 1501 заразившийся коронавирусом и 66 летальных исходов болезни.

Участники флешмоба не учатся на чужих ошибках

Среди жертв коронавируса в Иране много тех, кто до последнего не верил в опасность:

  1. Хамед Джалали Кашани, известный иранский провластный активист и участник флешмоба "облизывателей святынь",
  • обвинял власти в том, сообщения об опасности коронавируса распространяют, чтобы снизить явку избирателей на парламентских выборах 21 февраля,
  • говорил, что хотел бы "ради хайпа" подхватить эту инфекцию,
  • стал жертвой COVID-2019.

2. Утром 2 марта на лентах информагентств прошло сообщение о смерти от коронавируса члена Исламского Консультативного Собрания страны,

3. Жертвой коронавируса в Иране стала 23-летняя футболистка, член сборной страны по футзалу Ильхам Шейхи.

4. Коронавирусом заразились сотрудник ВОЗ и вице-президент страны по делам женщин.

А "недоверчивые" все продолжают "лизать стены храмов и статуи"

Терпение властей Ирана лопнуло

Портал The New Arab сегодня сообщил, что в Иране задержан Джафар Гафури, активист движения (на видео он облизывает металлические ворота, окружающие могилу шиитского духовного лидера Имама Резы в Мешхеде — прим. ред).

Позже задержали и второго мужчину, который облизывал стену в мавзолее Фатимы Масуме.

Темы иран флешмоб коронавирус
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