Стремительное распространение по планете коронавируса некоторые жители Ирана — страны, входящей в тройку лидеров по числу инфицированных COVID-2019 — считают выдумкой.
Они требуют, чтобы власти и СМИ "перестали пугать людей небылицами" про смертельно опасную инфекции.
По их мнению, это должно "развеять миф" о том, что коронавирус передается воздушно-капельным путем.
"Перестаньте пугать людей коронавирусом! Перестаньте играть с верованиями людей, коронавирус — это ничто в шиитских святынях", — говорит один из участников смертельного флешмоба, облизывая стену храма.
"Никакой коронавирус или что-то, что еще придумают, не помешает истинно верующим посетить наши святыни, которые целебны", — говорит другой шиит, тоже облизывающий стену.
В Иране, как считают в ВОЗ, реальная картина заражений коронавирусом намного тревожней, чем официальная статистика. Эксперты не исключают, что число зараженных в стране приближается к нескольким десяткам тысяч.
Однако, власти Ирана сообщают, что, по данным на 2 марта, в стране 1501 заразившийся коронавирусом и 66 летальных исходов болезни.
Среди жертв коронавируса в Иране много тех, кто до последнего не верил в опасность:
2. Утром 2 марта на лентах информагентств прошло сообщение о смерти от коронавируса члена Исламского Консультативного Собрания страны,
3. Жертвой коронавируса в Иране стала 23-летняя футболистка, член сборной страны по футзалу Ильхам Шейхи.
4. Коронавирусом заразились сотрудник ВОЗ и вице-президент страны по делам женщин.
Портал The New Arab сегодня сообщил, что в Иране задержан Джафар Гафури, активист движения (на видео он облизывает металлические ворота, окружающие могилу шиитского духовного лидера Имама Резы в Мешхеде — прим. ред).
Позже задержали и второго мужчину, который облизывал стену в мавзолее Фатимы Масуме.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.