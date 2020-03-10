Власти Молдавии очень серьезно подходят к вопросу недопущения на территории страны эпидемии коронавируса.
Несмотря на то что случай заболевания там только один — в субботу сообщалось, что коронавирус обнаружен у женщины, вернувшейся из поездки в Италию, — превентивные меры вводятся уже сейчас.
Сегодня приказом министра обороны Виктора Гайчука военнослужащие Национальной армии Молдавии помещены на карантин:
"В нашем распоряжении есть все необходимые средства защиты личного состава не только от коронавируса, а также от других биологических опасностей. Оборудование было получено в результате договора о сотрудничестве между правительством Молдавии и НАТО", — отмечают в военном ведомстве.
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