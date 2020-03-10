Молдавия поместила на карантин по коронавирусу свою армию

Власти Молдавии очень серьезно подходят к вопросу недопущения на территории страны эпидемии коронавируса.

Несмотря на то что случай заболевания там только один — в субботу сообщалось, что коронавирус обнаружен у женщины, вернувшейся из поездки в Италию, — превентивные меры вводятся уже сейчас.

Армия - на карантин

Сегодня приказом министра обороны Виктора Гайчука военнослужащие Национальной армии Молдавии помещены на карантин:

для солдат-срочников запрещены встречи с родственниками;

военные медики информируют солдат срочной и контрактной службы о необходимых мерах гигиены и профилактике;

приостановлены командировки;

перенесены отпуска.