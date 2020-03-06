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Дефицит медицинских масок образовался в Японии

Мир

Жители Японии устроили дефицит медицинских масок. Из-за паники, вызванной коронавирусом, они раскупили все средства индивидуальной защиты.

Особо предприимчивые граждане начали перепродавать маски по завышенным ценам в интернете. Власти страны обещали решить этот вопрос и запретить перепродажу медизделий.

"Мы намерены быстро принять необходимые меры, чтобы ликвидировать дефицит", — рассказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма.

Напомним, что в России запретили вывозить маски из страны. Исключение составляют случаи, когда речь идет о личном пользовании и гуманитарной помощи.

япония коронавирус медицинские маски
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