Медицинские маски запретили вывозить из России

Медицинские маски и бахилы запретили вывозить из России. Соответствующее постановление издало правительство.

В число запретных попали также защитные респираторы, очки, ряд дезинфицирующих и противовирусных средств. Ограничение будет действовать до 1 июня.

Согласно документу, запрет не распространяется на эти предметы, если они предназначены для личного пользования или являются гуманитарной помощью.

Ранее «Правда.Ру» сообщала, что в Японии выявили дефицит медицинских масок. Чтобы хоть как-то защитить себя от коронавируса, местные жители скупают туалетную бумагу.