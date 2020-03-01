50 тысяч мигрантов въехали в ЕС из Турции за сутки

Около 50 тысяч мигрантов пересекли границу Турции с Евросоюзом всего за сутки. 29 февраля турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил об открытии границы с ЕС для беженцев. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.