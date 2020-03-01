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Источник Правда.Ру

50 тысяч мигрантов въехали в ЕС из Турции за сутки

Мир

Около 50 тысяч мигрантов пересекли границу Турции с Евросоюзом всего за сутки. 29 февраля турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил об открытии границы с ЕС для беженцев. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне, составляет 47 113", - написал Сойлу в Twitter.

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