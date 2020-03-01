Около 50 тысяч мигрантов пересекли границу Турции с Евросоюзом всего за сутки. 29 февраля турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил об открытии границы с ЕС для беженцев. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
"Число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне, составляет 47 113", - написал Сойлу в Twitter.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.