Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что попросил своего российского коллегу Владимира Путина оставить Турцию "один на один" с властями Сирии.

"Сирийский вопрос - это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно", - заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле.

"Мы уничтожили более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов. И будем продолжать их уничтожать", - добавил турецкий лидер.