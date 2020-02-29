18 февраля маленькой американке Луне Феннер провели очередную операцию. Девочка известна в интернете из-за своего врожденного недуга на лице, который прозвали "маской Бэтмена".
Это первая операция в 2020 году. В декабре 2019 года мама девочки Кэрол Феннер возвращалась во Флориду, чтобы продлить российскую визу, а также провести рождественские праздники с близкими.
"Луна хорошо себя чувствует, но нос - очень чувствительная область. Она постоянно касается его, срывает корку, отчего место начинает кровоточить. За этим очень сложно уследить", - написала мама девочки и опубликовала видео с результатами операции.
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