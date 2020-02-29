Мама "девочки с маской Бэтмена" показала результаты лечения. ВИДЕО

18 февраля маленькой американке Луне Феннер провели очередную операцию. Девочка известна в интернете из-за своего врожденного недуга на лице, который прозвали "маской Бэтмена".

Это первая операция в 2020 году. В декабре 2019 года мама девочки Кэрол Феннер возвращалась во Флориду, чтобы продлить российскую визу, а также провести рождественские праздники с близкими.