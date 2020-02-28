Больше 25 тысяч черногорцев вышли на митинги

Массовые акции протеста прокатились по Черногории. Местные жители выступают против нового закона о вероисповедании.

В столице страны на улицы вышли 9300 человек. Протесты также прошли в Никшиче, Плевле, Баре, Беране, Биело-Поле, Херцев-Нови, Жабляке, Плужине, Андриевице, Мойковце. По данным организаторов и полиции, в общей сложности участниками митингов стали более 25 тысяч человек.

Отмечается, что в Подгорице организаторами митинга выступили представители церкви — митрополит Черногорско-Приморский СПЦ и митрополит Киевский и Всея Украины Московского патриархата Онуфрий.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по заверению властей Черногории, несмотря на несогласие граждан, закон будет принят.