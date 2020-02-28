Австрийский посол: санкции против "Северного потока-2" нужно отменить

Санкции против газопровода "Северный поток-2" нужно отменить. А сам газопровод необходимо достроить для обеспечения энергобезопасности всей Европы.

Такое мнение высказали в посольстве Австрии в Москве.

"Австрия поддерживает проект "Северный поток-2", потому что он считается важным для надёжного и эффективного газоснабжения, а следовательно — для энергетической безопасности Европы. И мы исходим из того, что он, несмотря на американские санкции, будет завершён", — заявил журналистам посол Йоханнес Айгнер.

Он также подчеркнул, что выступает против "экстерриториальных санкций", поэтому ограничения, введенные против "Северного потока-2", необходимо устранить.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по заверениям Минэнерго России, газопровод будет достроен вовремя. Его планируют сдать в конце этого-начале следующего года.