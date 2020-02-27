Американцы разрабатывают вакцину от коронавируса

В США коронавируса нет, но ученые страны занимаются разработкой вакцины. По заверению экспертов, на это не потребуется много времени.

Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

"Я говорил с врачами: мы можем разработать относительно быстро вакцину на будущее", — подчеркнул глава США.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Китае взять ситуацию с коронавирусом под контроль намерены к концу апреля. Прогноз распространяется только на КНР. Между тем болезнь обнаружена у сотен жителей Европы: в Италии, Германии, Дании, России.