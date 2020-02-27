В США коронавируса нет, но ученые страны занимаются разработкой вакцины. По заверению экспертов, на это не потребуется много времени.
Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.
"Я говорил с врачами: мы можем разработать относительно быстро вакцину на будущее", — подчеркнул глава США.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Китае взять ситуацию с коронавирусом под контроль намерены к концу апреля. Прогноз распространяется только на КНР. Между тем болезнь обнаружена у сотен жителей Европы: в Италии, Германии, Дании, России.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.