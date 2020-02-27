В Китае рассчитывают взять под контроль коронавирус к концу апреля

К концу апреля ситуация с коронавирусом будет взята под полный контроль.

С таким обещанием сегодня выступил на пресс-конференции Чжун Наньшань, возглавляющий спецкомиссию госкомитета Китая по здравоохранению.

По его словам, командой ученых уже создана модель прогнозирования развития эпидемии.

"В том, что она рабочая, мы убедились: согласно ранним расчетам, пик эпидемии коронавируса должен был прийтись на середину февраля, затем — спад. Статистика последних дней как раз и говорит, что сейчас, к концу февраля, число новых случаев заражения сокращается чуть ли не ежедневно", — сказал Чжун Наньшань.

Модель "заточена" на Китай

Правда, как сразу же уточнил Чжун Наньшань:

"В настоящий момент в своих прогнозах китайские ученые не учитывают другие страны, где эпидемическая ситуация активно меняется каждый день, ее анализировать надо отдельно".

Поэтому и сроки "обуздания", и "контролирования" коронавируса — доктор Наньшань это особо подчеркнул — названы применительно к КНР.

О том, какова сегодня эпидемиологическая обстановка в материковом Китае, читайте здесь.

Кстати, ситуация с коронавирусом в мире выгладит менее оптимистичной. Об этом подробнее:

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