Больше двух миллиардов долларов потеряла Белоруссия из-за России

Больше двух миллиардов долларов составили потери Белоруссии на экспорте нефти. Причина тому — введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти.

Сумму "ущерба" подсчитал глава МИД Белоруссии Владимир Макей. По его словам, экспорт нефти в Белоруссии упал на 2 млрд 55 млн долларов.

"На показателях экспорта серьёзно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на чёткое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнёрства с этой страной", — цитируют министра иностранных дел белорусские СМИ.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия компенсирует Белоруссии потери. Российские нефтяники согласны для Белоруссии снижать премии примерно на $2 за тонну каждый год, пропорционально снижению экспортной пошлины из-за налогового маневра.