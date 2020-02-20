Боевики атаковали сирийскую армию в Идлибе

Массированную атаку на сирийскую армию нанесли в Идлибе боевики. По сообщениям местных СМИ, боевики связаны с турецкими властями.

Бои идут у деревни Нейраб. Задействована авиация и артиллерия.

"Сирийская армия отражает попытку нападения вооруженных группировок при поддержке армии турецких оккупантов в районе Нейраба к западу от города Саракиб провинции Идлиб. Идут ожесточенные бои, сопровождающиеся артиллерийскими и авиаударами по позициям боевиков", — сообщают местные СМИ.

Армия Сирии успешно отражает удары, уничтожая военную технику террористов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Реджеп Эрдоган заявил о готовности начать войну в Сирии в любую минуту.