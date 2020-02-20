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Автор Любовь Степушова

Зачем Турция концентрирует войска в Идлибе?

Мир » Азия » Ближний Восток

Эксперт по Турции, главный редактор газеты "Московский комсомолец" в Турции Яшар Ниязбаев рассказал обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой, почему обострилась обстановка в районе Идлиба в Сирии, почему эта территория и засевшие там боевики так важны Реджепу Эрдогану.

Будет ли война России с Турцией в Сирии

Позиция России такова: Турция не выполняет сочинские договоренности — не разделяет умеренных боевиков и террористов.

  • Так ли это с точки зрения Турции?
  • Что записано в этих договоренностях?

Президент Турции обещает уничтожать сирийскую живую силу, если сирийцы не отойдут за линию, обозначенную в сочинских соглашениях. В течение последних пяти дней сбиты уже два вертолета сирийской армии.

  • Отойдут ли сирийцы?
  • Будет ли турецкая армия (или ее прокси) их уничтожать?
  • Вступятся ли за них ВКС России?
  • И что тогда будет дальше?
  • Война Россия — Турция?

Ранее сообщалось, что Турция намерена сохранить свои наблюдательные пункты в Идлибе. Сирийская армия должна отойти от них, иначе Анкара даст военный ответ, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Он сообщил, что призвал Владимира Путина оказать давление на Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление на Идлиб. Экономические связи между Россией и Турцией достаточно тесные.

  • Кто больше зависим от них — РФ или Турция?
  • Как политические расхождения повлияют на экономику?
  • Как преодолеть этот кризис?

— Яшар, что вы можете сказать по поводу ситуации в Сирии? Сирийская арабская армия ведет наступление на позиции боевиков в Идлибе, которые были согнаны туда со всей Сирии. По сочинским соглашениям там должна быть зона деэскалации, чтобы сдерживать этих боевиков. Президент Турции Реджеп Эрдоган собирался стать посредником, вести переговоры, чтобы умеренных из них интегрировать в политическую систему Сирии.

То есть сначала надо произвести разведение сил. Потом надо как-то отделить умеренных, а с радикальными продолжать борьбу. Однако эта схема не выполняется. Сирийская армия ведет наступление. А президент Турции выступает с достаточно воинственными заявлениями. И, судя по всему, у него появилось американское оружие, которым турецкая армия сбивает сирийские вертолеты. С вашей точки зрения, почему началась эскалация?

Причины эскалации конфликта в Идлибе

— Эскалация началась по той причине, что действительно Турция так ведет свою игру. Турция не смогла реализовать те соглашения, которые были подписаны между Турцией и Россией в Сочи.

Почему так получилось? Расскажу, как Турция видит этот вопрос.

Турецкие власти говорят, что пытаются это делать, но недостаточно времени.

Хотя в первом варианте, когда был согласован и подписан этот меморандум, была точка этого дедлайна, последнего срока — конец 2018 года. Но не получилось.

Потом были определенные операции, после которых опять руководство Турции встречалось с российским руководством, заключались перемирия.

Турция утверждает, что процесс тормозится, потому что ее все время отвлекали нападениями со стороны Асада, которые все время совершаются.

Эрдоган говорит, что Асад все время нарушал договоренности Турции с Москвой и у нее не было возможности уделить должного внимания решению этого вопроса.

С другой стороны, совсем недавно министр обороны Турции и сам Эрдоган сказали, что теперь мы не будем идти ни на какие компромиссы с башибузуками, как он их назвал, то есть какими-то самодурами, безбашенными людьми.

Но все понимают, что он имеет в виду под этим радикальные группировки. Там около 12 группировок, которые Турция тоже считает террористскими.

Как известно, для Турции не все террористы — те, что для России террористы. И для России тоже есть часть боевиков, которых она не считает террористическими. Но во всем все-таки поддерживает Асада.

Посол России в Анкаре Ерхов подчеркнул, что операции проводятся сирийской армией, потому что у власти кончилось терпение. Происходят постоянные нападки со стороны тех боевиков, которые находятся на территории Идлиба.

Но эти версии Турция не очень поддерживает. Она говорит, что нет, все было спокойно, да, были какие-то вылазки, но не стоило так горячиться.

Беженцы пугают Турцию

В результате, что мы сейчас видим?

Как говорит Турция, есть большой наплыв беженцев. Это самый беспокоящий Турцию вопрос. Их порядка миллиона, кто-то говорит даже о двух миллионах, якобы они уже у границ.

Действительно есть беженцы. Но пока нет четкой цифры со стороны независимых наблюдателей.

Для чего Турции скапливать военные силы в Идлибе?

Ситуация тут сложилась очень трудная. Но мне кажется, важен момент, что у Турции не будет никаких компромиссов теперь, после заявления президента и министра обороны.

Будем надеяться, что скапливание военных в Идлибе, которое мы наблюдаем, связано с тем, что Турция будет решительно разбираться с радикальными группировками.

И это, мне кажется, положительная информация на данный момент связана именно с тем, что отныне будет делаться то, что оговорено как раз по сочинскому меморандуму.

— У вас есть в этом уверенность?

— У меня нет уверенности или неуверенности как у человека, который наблюдает за всем этим, потому что я только ссылаюсь на то, что говорят. У меня нет причин не верить в эту информацию. А будет это исполняться или нет, скоро станет видно. Но реально такая концентрация военных Турции там больше ни для чего не нужна.

— А сколько там примерно?

— Я точных цифр не знаю. Примерно 300 единиц военного габаритного транспорта. А что из них танки, машины пехоты, еще вооружение какое-то — непонятно.

Но я могу сказать, что их много. Даже чисто визуально. Сто грузовых автомобилей одной колонной шли. Это все очень серьезно.

И, по турецким данным, это все идет к наблюдательным пунктам.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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