Поможет ли российско-турецкое сотрудничество миру в Сирии

Что Турции нужно в Сирии? Что там важно России? Экономические связи между нашими странами достаточно тесные, кто больше зависим от них — Россия или Турция? Поможет ли экономика преодолеть военно-политический кризис? Что дальше будет с Сирией? Какова роль США, открыто заявивших, что они не уйдут, потому что там есть нефть?

Будет ли война России с Турцией в Сирии

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал главный редактор газеты "Московский комсомолец" в Турции, эксперт по Турции Яшар Ниязбаев.

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Интересы Турции в Идлибе

— Яшар, вы исключаете самый негативный сценарий? Все-таки смогут стороны договориться, будет новое соглашение, зона деэскалации, а Эрдоган разоружит башибузуков?

— По крайней мере, есть на все это надежда. По центральному турецкому телеканалу недавно выступал авторитетный военный эксперт. Он сказал, что знает, кто спонсирует этих террористов — это Катар. А Турция закрывала глаза, как сам Эрдоган признал. Но теперь он говорит, что "мы не будем закрывать глаза, что у нас не будет компромиссов". Я не знаю, почему до сих пор этот вопрос не был решен.

Но Турция, как и на других территориях на севере Сирии, хочет создать в Идлибе, я так понимаю, зону безопасности.

И сейчас этот вопрос как раз будет решаться, будет создана ли эта зона безопасности. Потому что, мне кажется, Турция именно этого хочет. Эти территории не были помечены, как все остальные, на которых находится Турция, все закрашены одним цветом — желто-зеленым. Оттуда, уже понятно, Турция не выйдет. Это тоже очень интересный момент.

А Идлиб всегда был красным, он был отдельным цветом обозначен. Это говорит о том, что эта территория — непонятна. Она, с одной стороны, под контролем Турции, но Турция не имеет там влияния.

После операции "Источник мира", которая была совсем недавно, достаточно большая территория была взята Турцией. Потом в результате договоренностей России с Америкой Турция остановила свое продвижение и осталась именно этой зоне — 30 на 110 километров.

То же самое, мне кажется, хочет сделать Турция и в Идлибе. Но насколько другие на это согласны?…

Правильно замечено было в отношении Сирийской армии, что после того, как армия уже наступает и побеждает, насколько можно ее остановить?… Можно было остановить только такими серьезными действиями, которые предпринимает Турция. Этим как раз подтолкнули Турцию, чтобы она наконец-то начала решение вопроса с этими радикальными группами, которые она так же считает террористическими.

Россия и Турция: как изменились отношения

— Эрдоган сказал, что недавно началось очень тесное, даже стратегическое взаимодействие между Россией и Турцией. Эти факторы все-таки работают на стабилизацию обстановки.

— Конечно. Вот именно.

И можно думать, что Сирия — это всего лишь один вопрос, не напрямую касающийся этих отношений.

Вернее, он касается, конечно. Но одно дело, когда между двумя странами такие реальные важные проекты, которые позволяют все-таки в первую очередь думать о выгоде для двух стран.

Сирийские дела больше все-таки являются амбициями как России, так и Турции.

— Турецкие власти не пожалели, что купили у России комплексы С-400?

— Я не считаю, что это была необходимая покупка. Это было абсолютно политическое действие. Поэтому думать о том, что они пожалели тоже не стоит… Всё, этот PR уже прошел.

— А не связали ли этим они себе руки?

— Именно С-400 — нет.

"Турецкий поток" гораздо важней во всех отношениях. А самое большое — это все-таки туристы. И те продукты, которые идут в Россию.

Там, правда, суммы уже намного снизились, чем были до 2015 года, до событий со сбитым российским самолетом в Сирии. До сих пор лимиты не повысили до тех позиций, которые были тогда. Да, это тоже определенный рычаг. Все это тоже понимают.

Когда только возник вопрос с Идлибом, сразу вышла на первый план информация о том, что Россия повышает квоты.

Это вызвало очень большой интерес. Эрдогана до сих пор вспоминают на фоне помидоров. А тут вдруг ему как будто говорят, вот мы тебе опять повышаем определенный тоннаж: было 150, сделаем 200. Взятка своеобразная, что ли?… Очень интересно в любом случае смотрелось.

Будущее Сирии: останется ли суверенной

— Все же как вы видите будущее Сирии? Это будет суверенное государство в прежних границах или раздробленное на несколько частей?

— Я журналист, я наблюдатель. Но у меня всегда возникает вопрос, как можно говорить о целостном государстве, когда одна часть контролируется американцами, одна часть — турками и только другая часть — самим сирийским государством. Но в любом случае, каким бы Ассад ни был, как бы к нему ни относилась другая часть и беженцы, которые покинули страну, но он все-таки признанный лидер. И это государство. Дамаск — это столица этого государства.

Очень серьезный и непростой вопрос: что все-таки в результате может получиться из этого?

Есть Конституционный совет, который собирается, в нем присутствуют представители практически всех групп населения, даже представители, которые могут считаться умеренной вооруженной оппозицией. Но надо всех их услышать, чтобы все-таки сохранить страну и народ. Люди с хорошими намерениями работают над этим.

А как в результате на самом деле получится, я не представляю. Когда американский президент говорит: "Ой, нет, мы не уходим, мы вернемся, потому что там нефть", — это просто удивительно. Это уже прямо так открыто было сказано. Потому что мы все время это обсуждали в кулуарах, обвиняли Америку. Но никогда от них этого не слышали в открытую.

А тут вдруг слышим: "Там нефть, поэтому мы не уйдем". Не фига себе — вот такая реакция. Оказывается, вот так все просто. Поэтому в обозримом будущем Сирия, наверное, все-таки сохранится как раз таки в том виде, какой сейчас мы ее видим. Но все-таки уже сейчас большинство людей там, в том числе в Алеппо, живут достаточно нормально и чувствуют себя в относительной безопасности.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев