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Автор Любовь Степушова

Эрдоган пообещал военный ответ в Сирии. Это серьезно?

Мир » Азия » Ближний Восток

Президент Турции Эрдоган призвал Владимира Путина оказать давление на Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в Идлибе. Турция намерена сохранить свои наблюдательные пункты в Идлибе. Сирийская армия должна отойти от них, иначе Анкара даст военный ответ, заявил Эрдоган. Проживающие там сирийцы довольны продвижением Сирийской армии.

Будет ли война России с Турцией в Сирии

Как ситуация выглядит с точки зрения турецкой стороны? Как могут развиваться события? Возможна ли война России и Турции в Сирии?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал главный редактор газеты "Московский комсомолец" в Турции, эксперт по Турции Яшар Ниязбаев.

Читайте начало интервью:

Зачем Турция концентрирует войска в Идлибе?

Своими заявлениями Турция подчеркивает свою серьезность

— Яшар, вы сказали, что Турция направляет новые войска, концентрирует вооружение в районе Идлиба и наблюдательных пунктов. Они расположены в основном по трассе М-5, которая связывает Дамаск с Алеппо. И вот эта трасса уже деблокирована. Сирийские вооруженные силы ее деблокируют, начинают контролировать и продвигаются от Алеппо на запад в сторону Идлиба.

Все эти пункты оказываются окруженными сирийскими войсками. Собственно говоря, зачем они там теперь? Их будут как-то отводить? Или все же остается в силе ультиматум Эрдогана? Ведь он сказал: "Если Башар Асад не отведет свои войска, я буду принимать свои меры". Это получается воевать против Сирии? Как вы считаете?

— Получается так. Но нужно понимать, что любые заявления, которые делают лидеры, министры и другие политики (то же самое и с российской стороны), делаются для того, чтобы показать, насколько они серьезны в тех или иных вопросах.

На данный момент я оцениваю заявления Эрдогана, министра обороны и иностранных дел как то, что Турция хочет подчеркнуть, насколько она серьезна и до каких пор она может что-то позволить.

Потому что все-таки есть тоже определенный электорат, нужно сохранить лицо. Если вы договорились об определенных наблюдательных пунктах, а потом вы потеряли все эти наблюдательные пункты, они находятся в окружении армии Асада, то, конечно, это не очень приятная ситуация, о которой оппозиция всегда будет говорить. В плане политических очков это очень негативно для Эрдогана.

Гуманитарная проблем Идлиба

Кроме того, турки часто подчеркивают гуманитарную проблему — драму людей, которые умирают в результате бомбежек и передвижений армии.

Конечно, там есть террористы, с которыми все ясно, все согласны, что они террористы. Но там этих террористов сравнительно немного, цифры называются от 20 до 50 тысяч.

Все остальные, по заявлениям, опять же, турецкой стороны, около трех миллионов — обычные люди, которые не согласны жить в стране, где правит Асад. Турция заявляет, что она переживает именно за них. На турецких телеканалах, в выступлениях политиков всегда подчеркивают именно эту проблему.

Ситуация обострилась: будут переговоры

Эти наблюдательные пункты окружены, Турция скапливает там свое вооружение и личный состав. Неужели она будет бить по сирийской армии, как Эрдоган объявил? Я думаю, это все-таки показатель серьезности. И благодаря этим жестким словам турецкой стороны во время переговоров они будут чувствовать себя более уверенными. Это, по-моему, классика. Но мы сейчас наблюдаем, что позиция России — твердая.

С другой стороны, сирийская армия, насколько я понимаю, не настолько серьезно наступает. Потому что Турция сказала четко: у нас есть определенная черта допустимости. Если эта черта будет проведена, то мы будем просто стрелять и убивать. Наверное, такие слова не говорят просто так. Принимают решение в Совете Безопасности страны и так далее. Я думаю, Сирия тоже это услышала.

И теперь все стороны понимают, насколько ситуация обострилась и будут сидеть за столом переговоров, думать, что делать дальше.

Удастся ли России примирить Сирию и Турцию

— Хорошо бы, конечно. Но мне почему-то не очень верится, потому что, как сказал наш посол Ерхов, наступающую армию уже не остановить. И Россия имеет, конечно, влияние, но не до такой степени, чтобы остановить это наступление.

— Я думаю, что вы очень сильно приуменьшаете влияние России.

Практически все военные и политические эксперты говорят, что Россия влияет очень сильно. Она сильно влияет на сирийских генералов.

Поэтому в Турции хоть и негативное отношение к Сирии, но когда говорят про Асада, сирийскую армию, редкий эксперт говорит, что сирийский какой-то генерал мог это сделать. Все говорят, что если они это сделали, значит, была отмашка российской стороны.

И тут уже возникает негативное отношение к России, с которой в последнее время у Турции отношения как раз нормализовались и началось сближение сторон до такой степени, что Эрдоган уже прямо говорит, что мы стратегические союзники. И это не просто так.

С другой стороны, действительно очень важный вопрос: будет ли убивать турецкая сторона.

Турция тоже понимает, что воевать с Сирией — это воевать с Россией. Это все понимают. Тем более воевать, не имея воздушной поддержки, вообще невозможно. А российская сторона как раз и контролирует все воздушное пространство Сирии.

При этом говорить о какой-то войне, о каких-то нападениях, конечно, невозможно. Но можно говорить о том, что будут погибать, к сожалению, сирийские солдаты и турецкие тоже. И это большая проблема для всех сторон. Особенно для Турции.

Когда умирает хоть один турецкий солдат, про это говорят по всем каналам, в первую очередь на всех новостных блоках, там показывают их семьи.

Любая смерть сразу чувствуется в Турции. Это не так, что раз умерли, ну и умерли — земля пухом. Такого не бывает в Турции. Поэтому это очень сильно влияет на всю общественность.

Сейчас происходят действительно очень трагические события, которые похожи на то, что произошло несколько лет назад, когда вопрос с Алеппо был так же обострен.

Мне кажется, это действительно очень похоже.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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