Главы Минобороны России и Сербии проведут переговоры

Вопросы региональной безопасности обсудят 17 февраля министры обороны России и Сербии. Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград.

В рамках поездки он встретится с коллегой Александром Вулиным.

"Шойгу в ходе рабочего визита проведёт переговоры с министром обороны Республики Сербия Александаром Вулиным по вопросам военного, военно-технического сотрудничества и региональной безопасности", — сообщила пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Сергей Шойгу заявил об увеличении высокоточных ракет в армии России.