Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Почти полторы сотни боевиков ликвидировано в Сирии

Мир

148 боевиков убиты в ходе военной операции. Ее в Идлибе провела сирийская армия.

Террористы принадлежали к группировке "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). Как говорится в сообщении командования военными операциями ВС САР, убитые сегодня преступники участвовали в атаке на Найраб. Тогда сирийская армия дала жесткий отпор, из-за чего боевики бежали на подконтрольные им территории.

Ранее "Правда.Ру" писала, что президенты России и Турции обсудят ситуацию по Идлибу. На ближайшие дни назначен телефонный звонок.

идлиб война сирия армия боевики
Актуальная аналитика
Новости футбола
Агенты-мошенники: новая проблема в мировом футболе
Авто
Команда экспедиции покоряет новый участок трассы: от Загоры до Эрфуда
Евросоюз
В Германии уверены, что к власти придут фашисты
Последние материалы
Россия будет поставлять уголь в КНР через Казахстан
Фигуристка Константинова ушла от Чеботарёвой к Плющенко
Команда экспедиции покоряет новый участок трассы: от Загоры до Эрфуда
Постпред США: Россия совершила кибератаки на все страны НАТО
ГД рассмотрит проект о запрете продажи алкоголя возле детских площадок
В Германии уверены, что к власти придут фашисты
ЧМ по биатлону: Логинов, Гараничев и Старых работают с личным тренером
На Мальдивах полицейские арестовали туристку в бикини на пляже
Москвичи смогут передавать книги школам и библиотекам
Военный эксперт: фрегат "Адмирал Касатонов" очень могуществен
Популярное
Военные новости
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500

Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.

Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Новости Украины
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Военные новости
"Белые лебеди" могут получить гиперзвуковые "Кинжалы"
Бывший СССР
Вперед в Средневековье: Казахстан погубит национальный вопрос
Любовь Степушова В Германии уверены, что к власти придут фашисты Любовь Степушова Соломон Соловьев Он первым произнес слово "алло" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Конституционный креатив: Россия может обрести девиз Василий Амирджанов
Комментарии
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Опрос определил отношение россиян к поправкам в Конституцию
Банк России продаст правительству "Сбербанк" по рыночной цене
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Россия официально названа врагом в бюджете США
Украинцам не вернут доступ к российским соцсетям
Очередной скандал: жена старшего внука Елизаветы II хочет развода
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Головин высказался о частой смене тренеров в "Монако"
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
Опубликовано видео, из-за которого разгорелся секс-скандал в Астрахани
День "северных территорий": Курилы навсегда русские
День "северных территорий": Курилы навсегда русские
День "северных территорий": Курилы навсегда русские
Школьники опубликовали интимную переписку ученика и учительницы
Леонид Крутаков о "Единой России", Госдуме, Мишустине и новом правительстве
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
Украинцам не вернут доступ к российским соцсетям
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ