Почти полторы сотни боевиков ликвидировано в Сирии

148 боевиков убиты в ходе военной операции. Ее в Идлибе провела сирийская армия.

Террористы принадлежали к группировке "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). Как говорится в сообщении командования военными операциями ВС САР, убитые сегодня преступники участвовали в атаке на Найраб. Тогда сирийская армия дала жесткий отпор, из-за чего боевики бежали на подконтрольные им территории.

Ранее "Правда.Ру" писала, что президенты России и Турции обсудят ситуацию по Идлибу. На ближайшие дни назначен телефонный звонок.