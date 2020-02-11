Ситуацию в Идлибе Путин и Эрдоган обсудят по телефону

Россия и Иран должны остановить наступление сирийской армии в Идлибе. Такое мнение высказал глава турецкого МИД Мевлют Чавошоглу.

Он также заявил, что ситуацию в ближайшее время обсудят лично Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. У лидеров России и Турции назначен телефонный звонок.

Напомним, что ситуация в Идлибе обостряется. Вчера стало известно, что в результате артобстрела погибли пять турецких военных, столько же получили ранения. Ранее погибли еще восемь турецких военных и гражданских. Турецкая армия ответила, в результате чего погибли 76 солдат сирийской армии.