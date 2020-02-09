Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил о решении властей страны закупать нефть у Российской Федерации по мировым ценам. По словам Крутого, "согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке".
Крутой подчеркнул, что Минску "не нужно никаких специальных эксклюзивных условий".
"Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже", - заверил вице-премьер.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".