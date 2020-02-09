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Белоруссия согласилась покупать нефть у России по мировым ценам

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил о решении властей страны закупать нефть у Российской Федерации по мировым ценам. По словам Крутого, "согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке".

Крутой подчеркнул, что Минску "не нужно никаких специальных эксклюзивных условий".

"Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже", - заверил вице-премьер.

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