Отношения, которые сложились между Москвой и Лондоном сейчас, не устраивают обе стороны.
"Убеждены, что восстановление взаимоуважительного политического диалога, укрепление торгово-экономических обменов, наращивание культурно-гуманитарных контактов отвечает общим интересам. И мы к этому готовы", — сказал президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Стоит отметить, что аналогичные мысли высказывает и вторая сторона. Посол Дебора Броннерт отметила, что для восстановления былых отношений нужно вернуть доверие правительств стран между собой.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.