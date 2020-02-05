Путин: у Москвы и Лондона есть общие интересы

Отношения, которые сложились между Москвой и Лондоном сейчас, не устраивают обе стороны.

"Убеждены, что восстановление взаимоуважительного политического диалога, укрепление торгово-экономических обменов, наращивание культурно-гуманитарных контактов отвечает общим интересам. И мы к этому готовы", — сказал президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Стоит отметить, что аналогичные мысли высказывает и вторая сторона. Посол Дебора Броннерт отметила, что для восстановления былых отношений нужно вернуть доверие правительств стран между собой.