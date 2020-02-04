Всемирная организация здравоохранения опровергла сообщения о том, что эпидемия коронавирусной инфекции переросла в пандемию.
"В настоящее время речь не идёт о пандемии. У нас эпидемия с многочисленными очагами", - пояснила директор департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан.
По словам Бриан, случаи заболевания коронавирусом помимо Китая зафиксированы в 23 странах.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.