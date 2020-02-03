Главред МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала одно из писем, которое ей пришло из Великобритании. Зритель выразил недовольство в связи с работой телеканала "Би-би-си".

"Это британцы жалуются в британскую газету "Телеграф" на то, что их британская БиБиСи не показывает обращение их же британского премьера", - сообщила Симоньян.

"В начале двенадцатого ночи 31 января я хотел послушать обращение премьер-министра по какому-нибудь из каналов. В итоге нашёл на RT. О чём это говорит?", - написал житель Солсбери Патрик О'Доннелл.