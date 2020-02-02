В Таиланде вылечили больную коронавирусом препаратами от СПИДа и гриппа

Два таиландских врача, которым удалось вылечить от коронавируса госпитализированную пациентку, рассказали о методе лечения от болезни. По их словам, победить недуг удалось благодаря противогриппозным препаратам и лекарствам от СПИДа.

"После плохих результатов в течение 10 дней анализы наконец-то стали хорошими спустя 48 часов после приема лекарств. Лечение, как и выздоровление, идет быстро", - рассказала медики.

В будущем врачи планируют использовать эти препараты для лечения других пациентов.