Два таиландских врача, которым удалось вылечить от коронавируса госпитализированную пациентку, рассказали о методе лечения от болезни. По их словам, победить недуг удалось благодаря противогриппозным препаратам и лекарствам от СПИДа.
"После плохих результатов в течение 10 дней анализы наконец-то стали хорошими спустя 48 часов после приема лекарств. Лечение, как и выздоровление, идет быстро", - рассказала медики.
В будущем врачи планируют использовать эти препараты для лечения других пациентов.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.