Теплые зимы приближают газовый армаггедон для США

Власти США уверены, что скоро грянет "газовый армагеддон", причиной которого будет перенасыщение глобального рынка голубым топливом и последующим за этим падением спроса на газ.

Об этом со ссылкой на Bank of America пишет сегодня Bloomberg.

По мнению американских аналитиков, производители газа в США, которые так гордились тем, что смогли, благодаря начавшемуся в конце "нулевых" — начале 2010-х годов сланцевому буму, серьезно укрепить свои позиции на мировом рынке, теперь столкнулись с проблемами сбыта.

Причин тому, что американские компании стали меньше продавать сланцевого газа, как утверждает Bank of America, две:

конкуренция, теплые зимы, из-за которых снижается потребление.

Оба эти фактора делают экспорт сланцевого газа невыгодным. А самой Америке добываемые объемы тоже не нужны.