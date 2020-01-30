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На Украине закон об образовании разделил детей на три сорта по языку

Мир » Бывший СССР » Украина

Принятый 16 января Радой закон об образовании нарушает права детей на Украине.

С таким заявлением выступила экс-министр юстиции Незалежной Елена Лукаш в эфире ТК NewsOne.

Юрист считает, что действующий президент страны в очередной раз обманул своих избирателей и нарушил собственные предвыборные обещания.

"Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни так и не пересмотрен. Более того, принят новый, который еще больше раскалывает общество в языковом вопросе. Те, кто читал новый закон об образовании, наверное, заметили, что наши дети отные разделены им на три сорта:

  • украиноязычные,
  • говорящие на языках ЕС,
  • русскоязычные", —

— говорит Лукаш.

Законодательство должно быть либеральным

Бывший министр юстиции настаивает на том, что языковое законодательство на Украине должно быть либеральным:

"У нас живут носители разных языков. И каждый носитель любого языка должен чувствовать себя равным среди равных. Это демократия. Это норма прав человека. А не то, что мы сейчас имеем".

К слову, по словам Петра Толстого, российская делегация в ПАСЕ, права которой подтверждены в полном объеме, поднимет уже на текущей зимней сессии ассамблеи вопрос о нарушении прав русскоязычного населения Украины.

Темы украина елена лукаш образование языковой вопрос
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