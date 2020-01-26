Источник коронавируса в Китае все еще не выявлен

Китайские врачи и ученые до сих пор не могут установить источник нового типа коронавируса, вспышка которого была впервые зафиксирована в провинции Ухань. Об этом заявили в Госкомитете КНР. Между тем, количество инфицированных продолжает увеличиваться, а медики не знают чем грозит мутация вируса.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Китае уже 56 человек умерли от нового типа коронавируса, а также более 2000 заразились опасной инфекцией. Под подозрением находятся еще почти три тысячи человек.

Также "Правда.Ру" оповещала читателей о первых нетипичных симптомах коронавируса. Китайские медики утверждают, что один из самых распространенных симптомов коронавируса - это проблемы с пищеварительной системой, в частности тошнота и диарея.