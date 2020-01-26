Опубликованы первые симптомы заражения коронавирусом

Исследователи Университете Уханя выделили ряд нетипичных симптомов, по которым можно отделить коронавирус от обычного гриппа. Первый и самый распространенный симптом при заражении коронавирусом - это проблемы с пищеварительной системой, в частности диарея и тошнота.

Также развитие болезни может сопровождаться головными болями и повышенным сердцебиением. По словам ученых, иногда у больных проявлялись совсем нетипичные симптомы, по которым невозможно было определить заражение. У таких больных не повышалась температура тела.