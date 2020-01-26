Больше двух тысяч человек заразились коронавирусом в Китае

Уже 56 человек скончались в Китае из-за нового типа коронавируса, а количество зараженных превысило 2000 человек. Такие данные предоставил Государственный комитет здравоохранения КНР.

На текущий момент 324 человека находятся в тяжелом состоянии. Также медики подозревают наличие инфекции у 2684 человек. Недавно власти Шанхая, где проживает 24 миллиона человек, сообщили о первой смерти из-за коронавируса. Появление инфекции зафиксировали в 30 регионах Китая.