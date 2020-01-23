Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в рамках подготовки к Всемирному экономическому форуму в Давосе выучил одно слово. Об этом он поведал в видеоролике на своем YouTube-канале. Градоначальник припомнил свое выступление на форуме в 2019 году, когда с него смеялись, поскольку он произнес слово "диджитализация" только с четвертой попытки.
"Мы должны двигаться в ногу со временем, чтобы наш город был диджитализован. Диджитализейшен - по-английски. Выучил это слово, чтобы не подкалывали. Сложно выговорить и еще сложнее реализовать", - сказал Кличко.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".