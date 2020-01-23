Выучил слово, чтобы не шутили: Кличко о подготовке к форуму в Давосе

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в рамках подготовки к Всемирному экономическому форуму в Давосе выучил одно слово. Об этом он поведал в видеоролике на своем YouTube-канале. Градоначальник припомнил свое выступление на форуме в 2019 году, когда с него смеялись, поскольку он произнес слово "диджитализация" только с четвертой попытки.