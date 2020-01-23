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Источник Правда.Ру

Трамп примет участие в манифестации против абортов

Мир

В пятницу, 24 января в Вашингтоне пройдет традиционная ежегодная манифестация против абортов. В ней принять участие планирует президент США Дональд Трамп.

Об этом сегодня сообщила его пресс-секретарь Стефани Гришэм.

"Дональд Трамп станет первым президентом США, который посетит в пятницу "Марш за жизнь!" — написала она в Twitter.

Мероприятие, проводимое с 1973 года в дату годовщины решения Верховного суда страны, легализовавшего аборты на всей территории США, неизменно становится громким событием в Штатах.

Почему в США так популярен этот протест

Причина в том, что в стране аборты стали давно уже не только личным выбором женщины, но и перешли в категорию вопросов политических.

Конечно, в Америке — главенствует демократия. И аборты официально разрешены. Но все же некоторые штаты стараются ограничить возможность прерывания беременности.

Да и две правящие партии никак не могут прийти к консенсусу по этому вопросу:

  • республиканцы выступают "за жизнь", то есть против абортов,
  • демократы — "за выбор", то есть за аборты.
Темы манифестация дональд трамп против абортов
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