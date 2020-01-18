Парламент ДНР предложил Зеленскому начать прямые переговоры

Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка заявил, что представители республики должны проводить прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению парламентария, "это было бы логично". Бидёвка подчеркнул, что сейчас украинские власти не полностью выполняют Минские соглашения.

"Пока они не готовы к прямому диалогу с представителями Донецкой народной республики, хотя я считаю, что было бы логично, если бы конфликтующие стороны напрямую вели диалог", - пояснил председатель парламента ДНР.

Владимир Бидёвка высказал мнение, что прямые переговоры позволили бы ускорить урегулирование конфликта.