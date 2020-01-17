МИД Польши отреагировал на публикацию российским Министерством обороны рассекреченных документов об освобождении Красной армией Варшавы.

"17 января 1945 года войска Красной армии вошли в Варшаву. А до этого стояли на другом берегу Вислы и смотрели, как Варшавское восстание уничтожает город. Это было не освобождение, а принесение нового, теперь уже коммунистического плена. Вот о чем мы должны помнить", — сказал Яблоньский.