Новый директор Boeing намерен вернуть в эксплуатацию 737 MAX

Новый исполнительный директор Boeing Дэвид Кэлхун намерен восстановить репутацию самолетов 737 MAX, которые за пять месяцев потерпели два крушения в Индонезии и Эфиопии, унесшие жизни 346 человек.

62-летний Калхун получил новое назначение после того, как были приостановлены полеты самолетов 737 MAX, и Совет директоров уволил Денниса Муйленбурга с поста директора.

Boeing оценил убытки в результате приостановленных полетов в 9 миллиардов долларов.

Совет директоров утвердил годовую зарплату Калхуна в размере 1,4 миллиона долларов и долгосрочную компенсацию в размере 26,5 миллиона долларов, если он поднимет престиж компании и вернет к полетам самолеты марки 737 MAX.

Как сообщает агентство Reuters, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вряд ли одобрит возвращение 737 MAX в эксплуатацию. Во всяком случае, минимум, до марта американские авиакомпании не намерены проводить рейсы с участием самолетов этой модели.