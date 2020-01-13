Валенса подверг критике политику Польши в отношении России

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал позицию нынешних польских властей. Так политик отреагировал на то, что Польша отказалась приглашать российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц.

Валенса высказал мнение, что Владимира Путина необходимо было пригласить в Варшаву и подчеркнуть, что концлагерь освободила именно Красная армия.