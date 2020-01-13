Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал позицию нынешних польских властей. Так политик отреагировал на то, что Польша отказалась приглашать российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц.
Валенса высказал мнение, что Владимира Путина необходимо было пригласить в Варшаву и подчеркнуть, что концлагерь освободила именно Красная армия.
"Это историческая правда, и никто не изменит ее, и если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, это слишком несерьезно. Если мы хотим хороших отношений с Россией, мы должны вести с ней диалог, но это нужно делать определенным способом. Я знаю, что это возможно", - отметил экс-президент Польши.
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