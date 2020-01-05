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Евросоюз пригласил главу иранского МИД в Брюссель

Мир

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель. По мнению Борреля, сторонам необходимо обсудить пути деэскалации в регионе. Также представитель ЕС выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани из-за спецоперации американских военнослужащих.

"Высокий представитель Жозеп Боррель обсудил в эти выходные с министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Джавадом Зарифом последние события в Ираке, поговорил о необходимости снижения напряженности в регионе и важности сохранения СВПД", - заявили в ЕС.

Боррель заявил, что готов содействовать деэскалации. Также представитель от ЕС подчеркнул, что "политическое решение на региональном уровне является единственным путем продвижения вперед".

Темы мид европа евросоюз брюссель конфликт деэскалация мохаммад джавад зариф
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