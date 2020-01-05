Евросоюз пригласил главу иранского МИД в Брюссель

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель. По мнению Борреля, сторонам необходимо обсудить пути деэскалации в регионе. Также представитель ЕС выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани из-за спецоперации американских военнослужащих.

"Высокий представитель Жозеп Боррель обсудил в эти выходные с министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Джавадом Зарифом последние события в Ираке, поговорил о необходимости снижения напряженности в регионе и важности сохранения СВПД", - заявили в ЕС.

Боррель заявил, что готов содействовать деэскалации. Также представитель от ЕС подчеркнул, что "политическое решение на региональном уровне является единственным путем продвижения вперед".