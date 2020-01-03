США готовы очистить космос от взрыва атомной бомбы

Военно-воздушные силы США проводят эксперименты по очистке орбиты Земли от электронов высокой энергии на случай, если КНДР взорвет в космосе атомную бомбу.

Соединенные Штаты готовятся к ситуации, когда может нарушиться связь и все спутники выйдут из строя.

США однажды сами создали такую ситуацию, когда в 1962 году в рамках эксперимента взорвали атомную бомбу в космосе на высоте 400 километров. Тогда выделившиеся электроны высокой энергии уничтожили электронику всех космических спутников и полностью нарушили связь.

Масштабная космическая очистка может образовать озоновые дыры

В Вашингтоне теперь опасаются, что Северная Корея может сделать то же, чтобы лишить Штаты возможности использовать орбитальное пространство.

Военные говорят о трех способах очистки орбиты от ядерного заражения. С помощью антенн ВМС США, которыми они связываются с подлодками, с помощью выведенной недавно на орбиту гигантской антенны, и с помощью компактного ускорителя электронов, который будет сметать электроны высокой энергии.

Однако такая масштабная очистка в космосе может выбросить в атмосферу столько же энергии, сколько и геомагнитные солнечные бури, что нарушит навигацию, связь в самолётах, и образует озоновые дыры.