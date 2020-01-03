Иран обещает "жесткую месть" США за гибель генерала

Лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что тем, кто убил командующего силами КСИР Кудс генерал-майора Кассема Солеймани, следует ждать суровой мести.

Хаменеи отметил, что Солеймани "мужественно боролся в течение многих лет против зла и бандитов мира", является международной фигурой сопротивления, и теперь его последователи будут мстить виновникам в его смерти.

"Все друзья и враги должны знать, что путь джихада сопротивления будет продолжаться с двойной мотивацией", — сказал Хаменеи. Иранские военные заявляют о сокрушительном ответе США

Мстить за Солеймани намерен и министр обороны Амир Хатами, обещая Соединенным Штатам за это гнусное преступление и поддержку терроризма в регионе и Ираке, "сокрушительный ответ".

В связи с гибелью генерала Кассема Солеймани в Иране объявлен трехдневный национальный траур.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции подтвердили, что командующий силами КСИР Кудс Солеймани был убит в результате авиаударов США в Багдаде.